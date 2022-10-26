РИА Новости: разведчики группировки «Отважные» нуждаются в беспилотниках «Орион»

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Разведчики боевой группировки «Отважные» заявили, что нуждаются в ударных беспилотниках «Орион» («Иноходец»), которые значительно упростят им выполнение боевых задач. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам собеседника агентства, применение «Ориона» упростит уничтожение гаубиц противника и поможет сберечь жизни бойцов. Кроме того, использование беспилотников сократит время выполнения боевых задач.

Он сравнил аппарат с противотанковой управляемой ракетой, которая находится в воздухе 24 часа и ищет цель, позволяя оператору наблюдать и принимать решение на поражение объектов, в том числе натовских гаубиц M777 и Caesar.

«Орион-Э» — экспортный вариант беспилотника, который в российской армии носит название «Иноходец», разработки компании «Кронштадт». Он способен находиться в воздухе 24 часа с боевой нагрузкой 60 кг.

«Орион» может оснащаться четырьмя ракетами «воздух-земля» и авиабомбами КАБ-20, КАБ-50, УПАБ-50 и ФАБ-50. Кроме того, беспилотник способен обеспечить наблюдение пространства в видимом и инфракрасном диапазонах, обнаруживать и автоматически сопровождать наземные и надводные цели, измерять дальность до объекта и подсвечивать его лазерным лучом. Оснащается несколькими камерами, дальномером и целеуказателем.

Ранее российские военные группировки «О» («Отважные») рассказали о том, как проходит курс боевой подготовки для призывников, которые примут участие в специальной военной операции на Украине и в Донбассе.

Начальник боевой подготовки с позывным Амур рассказал, что в основном призывники занимаются практической стрельбой и учатся правильно пользоваться оружием. На курсах обучают стрелять не только из автоматов, но и из минометов.

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