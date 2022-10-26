Стремоусов заявил, что попытки ВСУ прорваться на херсонском направлении безуспешны

Заместитель губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что попытки Вооруженных сил Украины прорвать линию обороны на Херсонском направлении безуспешны. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, украинские подразделения все реже хотят идти в бой, «так как результат всегда известен — это верная смерть».

Ранее Стремоусов заявил, что 90% жителей на подконтрольных России территориях, которые ожидают прихода ВСУ, — это «типичные пацифисты».

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.

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Операция на Украине
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