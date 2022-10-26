Стремоусов высказался о жителях подконтрольных РФ территорий, ожидающих прихода ВСУ

Заместитель губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов в своем Telegram-канале высказался о местных жителях подконтрольных России территорий, ожидающих прихода Вооруженных сил Украины.

По словам Стремоусова, 90% жителей, ожидающих прихода ВСУ, — это «типичные пацифисты». Их не волнует положение дел. Но есть 56% тех, кто готов предпринимать какие-либо действия, «от пассивных до агрессивных». А также есть те, кто представляет реальную опасность.

«Это люди, готовые навредить мирным жителям. Их судьба незавидная, потому что все люди, принимающих участие в терроризме, будут осуждены по законам РФ», — пояснил Стремоусов.

При этом он добавил, что власти Херсонской области не пытаются навязывать одну точку зрения и позволяют каждому иметь свое мнение.

Ранее Стремоусов сообщал, что вооруженные силы Украины вновь пытаются нанести удар по Каховской ГЭС.