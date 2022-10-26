Al Mayadeen: размещение в Румынии «Кричащих орлов» говорит о начале Третьей мировой

Размещение Соединенными Штатами 101-й воздушно-десантной дивизии сухопутных войск «Кричащие орлы» в Румынии, у границ Украины, якобы свидетельствует о том, что началась Третья мировая война. Об этом пишет обозреватель Ахмад Хадж Али для издания Al Mayadeen.

«Ответ на вопрос, когда начнется Третья мировая война, таков: «Она уже началась». Неслучайно в Восточной Европе развернули 101-ую американскую воздушно-десантную дивизию «Кричащие орлы», — написал он, отметив, что Вашингтон направил в Румынию 4700 солдат США под предлогом участия в военных учениях. При этом, как подчеркивает автор, командир дивизии заявил о готовности в случае эскалации конфликта пересечь границу с Украиной.

По мнению обозревателя, США и Великобритания имеют цель ослабить Россию, разрушить экономику Европы и перенести промышленный и экономический капитал в США.

Ранее CBS News сообщал, что США размещают 101-ю воздушно-десантную дивизию «Кричащие орлы» на румынской военной авиабазе в нескольких километрах от украинской границы. Командир дивизии заявил, что «орлы» готовы зайти на территорию Украины в случае эскалации конфликта или атаки на НАТО. Зачем США разместили элитное подразделение близ Украины — в материале «Газеты.Ru».