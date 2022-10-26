Экс-президент Молдавии Додон: власти могут ввести в страну войска НАТО в любой момент

Экс-президент Молдавии Додон допустил, что власти могут ввести войска НАТО в страну

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Kremlin Pool/Global Look Press

Бывший лидер Молдавии Игорь Додон заявил в интервью РИА Новости, что нынешние власти страны могут ввести в нее войска НАТО в любой момент, воспользовавшись помощью конституционного суда.

«В 2016–2017 году Конституционный суд Молдавии принял постановление, согласно которому статус нейтралитета вообще не играет никакой роли», — сказал он, указав на то, что в документе прописана возможность допущения интервенции «каких-то сил» в целях решения проблем безопасности.

Как отметил Додон, при соответствующем решении властей государства, они столкнутся с недовольством населения и «власти останутся считанные часы», когда оно будет дополнено вторжением иностранных войск.

Ранее министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Нику Попеску заявил, что страна будет соблюдать закрепленный в ее конституции нейтралитет, но одновременно будет развивать сотрудничество с НАТО.

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