Минобороны США: Россия выполняет свои обязательства по контролю за вооружениями

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DoD photo by Master Sgt. Ken Hammond, U.S. Air Force

Россия соблюдает свои обязательства по контролю над вооружениями и уведомила Соединенные Штаты о планах по проведению учений стратегических сил РФ «Гром». Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, сообщает ТАСС.

Райдер пояснил, что Россия уведомила США в рамках выполнения Москвой своих обязательств по контролю над вооружениями.

«Как мы подчеркивали ранее, это рутинные ежегодные учения, проводимые Россией», — добавил представитель Минобороны РФ, добавляя, что США «продолжат следить» за российскими маневрами.

Помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями, проверке и соблюдению соглашений в данной сфере Мэллори Стюарт ранее заявляла о готовности США к началу переговоров по договору на замену договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, или СНВ-3). По ее словам, американская сторона готова также продолжить инспекцию объектов, приостановленную из-за пандемии COVID-19 в марте 2020 года.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова позднее сказала, что эти утверждения сейчас не подкрепляются предметными обращениями. По ее словам, американская сторона занимается только преследованием пропагандистских целей. При этом она подчеркнула, что Москва открыта к диалогу с США по деэскалации и контролю над вооружениями.

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