Президент Вучич сообщил о проведении в Сербии крупнейших военных учений «Маневры 2022»

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Darko Vojinovic/AP

Президент Сербии Александр Вучич заявил о проведении в стране крупнейших военных учений всех родов войск страны «Маневры 2022». Об этом сообщает ТАСС.

Вучич отметил, что в учениях задействованы «много тысяч солдат», речная флотилия, военно-воздушные силы, сухопутные войска и войска ПВО. При этом территория проведения учений - «от Сомбора в Воеводине» на севере страны до Лесковаца на юге.

По словам президента, цель маневров — проверить состояние сербской армии, которая сейчас активно закупает дроны-камикадзе и БПЛА.

Ранее Вучич обсудил с послом России в Спербии Александром Боцан-Харченко ситуацию в Косове и Метохии, а также геополитическую обстановку и двусторонние отношения.

Вучич заявил, что Сербия вопреки всем вызовам продолжает проводить ответственную политику мира и сотрудничества, остается приверженной полному применению достигнутых ранее соглашений и уважению международного права», — говорится в сообщении.

Кроме того, сербский лидер поблагодарил Россию за поддержку территориальной целостности Сербии, выразив надежду, что «мир на территории Европы установится в кратчайший период».

Ранее Вучич заявил, что готов покинуть свой пост, чтобы не признавать независимость Косово.

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