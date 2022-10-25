В ЛНР обнаружили схрон ВСУ для совершения терактов

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Росгвардия

Сотрудники спецслужб по Луганской народной республике обнаружили на территории региона схрон вооруженных сил Украины с оружием и боеприпасами иностранного производства — предполагается, что содержимое схрона могло бы быть использовано диверсионно-разведывательными группами для осуществления террористических актов, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя правоохранительных органов ЛНР.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий спецслужбами ЛНР выявлен схрон ВСУ с оружием и боеприпасами иностранного производства. Из тайника изъяты автоматы, гранатометы, в том числе марки М4740 производства Швеции, патроны, средства инициирования, взрывчатые вещества», — указано в сообщении.

На данный момент спецслужбы заняты розыском тех, кто мог принести в этот схрон оружие и тех, кто бы мог им воспользоваться.

Ранее жительница Энергодара сдала властям оружие сына.

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