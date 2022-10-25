В ЛНР заявили, что Вооруженные силы РФ нанесли ВСУ сокрушительный удар в районе Кременной

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Виктор Антонюк/РИА «Новости»

Полковник полиции Луганской народной республики Виталий Киселев заявил, что Вооруженные силы России нанесли сокрушительный удар по украинским военным, которые пытались прорвать оборону в Кременной. Об этом он сообщил в эфире Первого канала.

«По радиоперехвату, по тому, что взяли пленных <…> было выявлено, с какого направления будет идти этот масштабный прорыв. И, безусловно, наши подразделения были уже готовы к этому <…> В результате более 10 единиц техники было подбито, личный состав рассеян и уничтожен», — сказал Киселев.

Он также отметил, что, несмотря на понесенные потери, вооруженные силы Украины продолжают пытаться прорвать оборону в этом направлении.

Накануне РИА Новости сообщало, что инженеры российской группировки войск «Отважные» укрепляют линию обороны Сватово — Кременная в ЛНР. По словам корреспондента агентства, бойцы устанавливают танковые заграждения, чтобы бронетехника противника не смогла преодолеть оборонительный рубеж.

Ранее стало известно, что ВСУ периодически пытаются прорвать оборону на Соледарском направлении в Донецкой народной республике.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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Операция на Украине
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