Новый посол Украины в ФРГ Макеев намекнул немцам на поставки танков Leopard

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ukrinform.net

Новый посол Украины в ФРГ Алексей Макеев намекнул на то, что Киев просит у Берлина танки Leopard.

«Любимый немецкий цветок украинцев — ирис! Вопрос дня: Какая самая любимая немецкая хищная кошка у украинцев?» — разместил посол на своей странице в Twitter загадку.

Таким образом он прокомментировал фотографию с букетом ирисов, которую опубликовал глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Эти цветы были вручены президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру по случаю его приезда в Киев 25 октября.

Немецкие СМИ утверждают, что букет намекает на систему противовоздушной обороны IRIS-T, которая была предоставлена Берлином Киеву.

Макеев также сопроводил свой пост хештегом LeopardenEntfesseln («выпустить на волю леопардов» — перевод с немецкого, прим.).

Ранее газета Die Welt писала, что посты нового украинского посла Макеева в Twitter встревожили немцев.

Предшественника Макеева Андрея Мельника уволили после ряда провокационных заявлений. В частности, в июне в беседе с немецкими журналистами он сравнил националиста Степана Бандеру с Робин Гудом.

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