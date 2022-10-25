В Кремле назвали несерьезным подход США по предотвращению провокации с «грязной бомбой»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал несерьезным подход США по предотвращению провокации с «грязной бомбой» со стороны Украины.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Вашингтон осуждает удары России по украинской инфраструктуре и отвергает ее предупреждения о возможности применения Киевом «грязной бомбы».

«Подход далекий от серьезности, подход непозволительный на фоне опасности, оставляем на совести телефонных собеседников. И акцентируем опасность в реализации планов, зафиксированных у украинцев, связанных с грязной бомбой», — сказал представитель Кремля.

23 октября глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу провел телефонный разговор с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом, в ходе которого довел до британского коллеги «озабоченность» насчет возможных провокаций со стороны Киева «с применением грязной бомбы».