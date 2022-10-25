Премьер-министр Польши оценил объем поставок страны оружия Украине

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на конференции по Украине заявил, что страна потратила на поставки вооружения ВСУ около 1% своего ВВП, сообщает РИА Новости со ссылкой на Польское телевидение.

«Польша — второй крупнейший донор украинской армии. 1% нашего ВВП передан на то, чтобы поддержать Украину финансово, гуманитарно и в виде военной помощи, если говорить о поставках вооружения», — заявил Моравецкий.

Ранее министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что страна в 2023 году будет массово закупать военную технику и увеличит военный бюджет.

По его словам, в 2023 году Польша потратит на военные расходы не менее 3% национального ВВП — или 97,5 млрд злотых. Он пояснил, что после передачи Украине старой советской техники польская армия срочно нуждается в перевооружении.

До этого министерство национальной обороны Польши решило создать в стране военное интернет-телевидение.

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Польша и Литва наращивают военные силы у белорусских границ.

Лукашенко отметил, что в сопредельных с Белоруссией государствах находится группировка НАТО примерной численностью 25 тыс. человек. По его словам, наиболее активной является Польша.