В Херсоне оценили шансы Украины продавить линию обороны в области

Заместитель губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что ситуация в регионе на линии боевого соприкосновения в данный момент является стабильной. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По словам Стремоусова, фронт на Херсонском направлении становится крепче.

«Фронт постоянно укрепляется», — написал он.

Замгубернатора Херсонской области отметил, что на Николаевском направлении в 32 км от города Херсон украинская армия потеряла несколько тысяч солдат. Стремоусов указал, что ВСУ несут большие потери и на Криворожском направлении, в том числе среди иностранных наемников.

Кроме того, он рассказал, что все действия спящих ячеек в Херсоне фиксируют власти региона.

«Касательно спящих ячеек в Херсоне, которые не теряют надежды нажиться, могу сказать, что все факты зафиксированы», — подчеркнул Стремоусов.

Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили две роты спецназа ВСУ во время их попытки провести разведку боем под Херсоном с использованием невоенной техники.