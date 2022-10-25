В США назвали дроны-камикадзе, применяемые в СВО, «Т-34 нашего времени»

Дроны-камикадзе иранского производства Shahed 136, которые используются в ходе спецоперации на Украине, являются «Т-34 нашего времени», сообщает издание Strategic Culture.

Издание задается вопросом, могут ли дроны-камикадзе остановить третью мировую войну. В статье автор проводит аналогию между беспилотниками и советскими танками Т-34, переломившими ход Второй мировой.

«Иранские инженеры дронов Shahed 136 могут гордиться своей работой, но нет сомнений в том, что Россия, Пакистан, Индия и Китай имеют возможность производить собственные аналоги этого оружия. Применяя стаи собственных дронов, российские войска могут преодолеть оборону НАТО. Именно простота делает эти беспилотники «Т-34 нашего времени».

Ранее The Washington Post сообщала, что Россия договорилась с Ираном о новых поставках оружия, в рамках которых российские войска впервые получат иранские баллистические ракеты класса «земля — земля» и партии беспилотников.

Издание отмечает, что Иран передаст РФ партию баллистических ракет малой дальности Fateh-110 и Zolfaghar. Они способны поражать цели на расстоянии до 300 и 700 километров соответственно. В публикации подчеркивает, что также российской стороне могут поставить десятки БПЛА Mohajer-6 и Shahed-136.

Издание сообщает, что официальные лица Тегерана посещали РФ еще 18 сентября 2022 года, чтобы окончательного согласования условий дополнительных поставок оружия российской стороне, в том числе баллистических ракет.

До этого министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил в ходе телефонного разговора с главой МИД Финляндии Пеккой Хаависто, что Иран не поставлял и не будет поставлять России вооружения для ведения боевых действий на Украине.

Москва и Тегеран факт покупки Россией иранских беспилотников неоднократно отрицали.