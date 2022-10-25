Повара ЮВО устроили соревнования по приготовлению блюд Казахстана, Закавказья и Юга РФ

Специалисты подразделения продовольственной службы материально-технического обеспечения на военной базе Южного военного округа в Армении провели Единый день национальной кухни в гарнизонах соединения, сообщается на сайте Минобороны России.

Повара состязались в приготовлении различных традиционных блюд народов Кавказа, Закавказья и Юга России.

«Военнослужащие военной базы и члены их семей оценили старания военных и гражданских поваров и вкус хинкали, плова, шашлыка, толмы, борща, ухи, цыпленка табака, различные салаты, выпечку и кондитерские изделия. Победителей состязания выявили гости мероприятия путем голосования», — говорится в сообщении.

Мероприятие было проведено для сплочения воинского коллектива через знакомство с особенностями культур и традиций народов Армении и России, а также организации досуга военнослужащих ЮВО и членов их семей в условиях службы за пределами России, сообщили в Минобороны.

Ранее сообщалось, что войска МТО обеспечивают российским военным в зоне СВО регулярное питание и ежедневную баню.

В одном из новых мест дислокации российских войск развернуты передвижные хлебозаводы, полевые кухни, столовые, комнаты бытового обслуживания, полевые банно-прачечные комплексы, пункты хранения и заправки горюче-смазочных материалов. Тыловики организовывают бесперебойное приготовление пищи: военные питаются не только регулярно, но и разнообразно, в их рационе каждый день — фрукты, соки и сладкое.

До этого повара Центрального военного округа приготовили более 20 блюд народов Кавказа и Узбекистана.

Также «Газета.Ru» рассказывала, как готовят для военных в Арктике.