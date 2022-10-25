Рогозин сообщил, что в зоне боевых действий на Украине взял позывной Космос

Экс-гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в зоне проведения специальной военной операции на Украине использует позывной Космос. Об этом он рассказал РИА Новости.

«Космос — это мой позывной для радиообмена», - приводит агентство слова Рогозина.

При этом статус нахождения экс-директора «Роскосмоса» в зоне спецоперации не уточняется.

В сентябре «Ведомости» написали, что Рогозин может возглавить Крымский федеральный округ, который может образоваться на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

При этом сам Рогозин заявил, что готов выполнять «любую задачу, которую поставит Родина» и назвал ложью сообщения, что он отказался возглавить Крымский федеральный округ.

Во вторник, 25 октября, Рогозин опубликовал в своем Telegram-канале фотографии в камуфляжной форме и с оружием. В подписи говорится, что рядом с ним запечатлены командующие батальонов ДНР «Шахтер» и «Злой», а также герой ДНР Абхаз (интербатальон «Пятнашка») и полковник Корпуса ДНР политрук Басурин.

«Мужчины, с которыми я подружился на передовой и в расположении частей, вызывают искреннее уважение. Они, по большей части в недавнем прошлом - гражданские люди, а сегодня — опытнейшие комбаты. Умные, обстоятельные, грозные и готовые драться с врагом командиры. Вместе — горы свернем», — написал Рогозин.

Накануне Рогозин сделал перепост своей фотографии, где он стоит в камуфляжной форме и подшлемнике возле гаубицы «Акация», у которой открыт люк. В подписи к снимку политик признался, что хочет, чтобы сбылась его мечта, озвученная в 2014 году — поменять «все свои должности» на «счастье быть сейчас в одном окопе с защитниками Славянска».