В Австралии арестовали бывшего летчика ВВС США, который готовил пилотов для Китая

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ЦОС ФСБ РФ/РИА «Новости»

В Австралии, по запросу Соединенных Штатов арестовали бывшего летчика ВВС США, который готовил пилотов для военной авиации Китая, сообщает Reuters со ссылкой на судебные документы.

Дэвид Эдмунд Дагган был арестован в пятницу, 21 октября, в городе Ориндж в штате Новый Южный Уэльс по запросу США. На суде ему было отказано в освобождении под залог, Дагган был помещен в местную тюрьму.

Следующее судебное заседание будет проведено в ноябре в Сиднее. Содержание ордера на арест Даггана не разглашается, равно как и обвинения, предъявленные ему со стороны Австралии. По данным источников РИА Новости в авиационной сфере, Дагганом интересуется Федеральное бюро расследований (ФБР) из-за его работы в Китае.

Ранее арестованный в Италии сын красноярского губернатора Усс отказался от экстрадиции в США.

По словам его адвоката Виничио Нардо, защита предпринимателя будет обращаться в суд с письменным запросом о переводе Усса под домашний арест. На прошедшем заседании была лишь подтверждена личность подозреваемого и ему задали вопрос об экстрадиции.

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