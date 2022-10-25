Минобороны РФ показало кадры работы тяжелых огнеметов «Солнцепек»

Минобороны РФ показало кадры работы тяжелых огнеметов «Солнцепек» по позициям ВСУ

Минобороны РФ опубликовало видео применения тяжелой огнеметной системы (ТОС) 1А «Солнцепек». Виде размещено на сайте информационного агентства ТАСС.

На кадрах показан процесс заряжания пусковой установки, движения по пересеченной местности, наводка и стрельба. При этом часть окружающего ландшафта скрыта.

В конце видеоролика показана серия мощных взрывов в лесополосе.

Отмечается, что стрельбы выполнял расчет подразделения радиационной, химической и биологической защиты Воздушно-десантных войск по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Залп неуправляемыми 220-мм снарядами гарантировано уничтожает живую силу, легкобронированную технику, огневые средства и пункты управления противника, тем самым создавая благоприятные условия для работы штурмовых групп», — говорится в сообщении.

ТОС 1А «Солнцепек» может стрелять реактивными термобарическими снарядами на дальность от 3,6 до 6 км. Поражение цели происходит полем избыточного давления и высокой температуры, позволяя выжигать высокозащищенные объекты изнутри.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что «Солнцепек» накрыл иностранных наемников, которые попытались совершить вылазку на позиции российских войск в районе населенного пункта Пологи.

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