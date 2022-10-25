Reuters: США рассматривают отправку Киеву зенитно-ракетного комплекса HAWK

США рассматривают передачу Украине зенитно-ракетного комплекса HAWK. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на американских чиновников.

Отмечается, что ЗРК должны применяться против российских беспилотников и крылатых ракет.

Пока нет информации о том, сколько единиц систем противовоздушной обороны и ракет будет предоставлено в комплекте с ЗРК. В Белом доме отказались комментировать эти сведения.

Система HAWK является предыдущей версией системы противоракетной обороны Patriot, отправка которой Киеву пока не рассматривается.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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