РИА Новости: подполье Николаева получило оружие от своих сторонников из ВСУ

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Один из активистов подполья Николаева заявил, что его участники получили оружие и патроны от своих сторонников из числа военных Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его слова приводит РИА Новости.

Подпольщик также рассказал о поборах с жителей этого города, которые устраивают киевские власти.

«Дети уже больше полугода учатся в школе дистанционно. С родителей требуют деньги на фонд школы и на учебные пособия, хотя все из интернета берется. В общем-то школа выходит по деньгам, как коммуналка», — заявил активист.

По его словам, с бизнесменов «гребут сумасшедшие налоги», даже с тех, у кого отсутствует прибыль, а есть одни убытки.

«Вот такая жизнь в столице русского кораблестроения. Неудивительно, что люди ждут освобождения и обязательно дождутся», — добавил подпольщик.

Ранее заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявлял, что власти планируют в скором времени установить контроль еще на территории Николаевской, Одесской и Днепропетровской областей.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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Операция на Украине
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