Нидерланды будут участвовать в подготовке украинских военных в 2023 году

close
100%
Yves Herman/Reuters

Глава минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что страна будет участвовать в программе подготовки и обучения украинских солдат на территории Великобритании и в 2023 году. Об этом она написала в своем Twitter.

«Под впечатлением от посещения операции «Интерфлекс» в Великобритании, где военнослужащие Нидерландов проводят базовую подготовку новобранцев с Украины. Задача ... которую мы продолжим и в 2023 году», — написала она.

Ранее сообщалось, что Испания готова обучить 400 украинских военнослужащих в рамках тренировочной миссии Европейского союза для Вооруженных сил Украины.

В общей сложности странами ЕС планируется обучить 15 тысяч украинских военных в течение двух лет. На это выделят €106,7 млн.

Источник издания уточнил, что цифра 400 является ориентировочной. Все будет зависеть от того, не понадобятся ли эти военные Киеву в период обучения.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть