Атомный крейсер «Петр Великий» вышел на учения в Баренцево море

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РИА «Новости»

Флагман Северного флота России тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий» Северного флота вышел в Баренцево море на противолодочные и противовоздушные учения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Северного флота.

По данным агентства, учения пройдут во взаимодействии с самолетами и вертолетами 45-й армии ВВС и ПВО Северного флота.

На первом этапе учений несколько дней назад была проверена работа радиотехнических средств вооружения корабля в различных режимах работы по обнаружению и сопровождению воздушных целей. Роль воздушной цели выполнял противолодочный самолет Ил-38, отмечает ТАСС.

В конце августа в Баренцевом море и на побережье арктических островов прошли учения, в которых приняли участие надводные корабли, подлодки и авиация Северного флота.

Отмечается, что в учениях участвовали более 10 кораблей, в их числе флагман флота — тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий», эскадренный миноносец «Адмирал Ушаков», несколько атомных и дизель-электрическая подводные лодки.

Всего было отработано около 30 боевых упражнений, в том числе с пусками крылатых ракет.

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