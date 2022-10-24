Тегеран готов изучить с Киевом сообщения о применении в конфликте на Украине иранских БПЛА

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Depositphotos/РИА «Новости»/«Газета.Ru»

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что страна готова изучить совместно с Киевом сообщения о применении в конфликте на Украине иранских беспилотников. Об этом он сообщил во время телефонного разговора с верховным представителем ЕС по иностранным делам Жозепом Боррелем, передает ТАСС.

«Я сообщил господину Боррелю, что готов направить группу иранских военных экспертов, чтобы совместно с украинской стороной провести расследование в связи с обвинениями в использовании иранских беспилотников на Украине», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Иран отверг обвинения в передаче России беспилотников для использования в СВО на Украине.

До этого МИД Украины обвинил Иран в поставках оружия России.

Газета The Washington Post также сообщила, что Российская Федерация договорилась с Ираном о новых поставках оружия, в рамках которых российские войска впервые получат иранские баллистические ракеты класса «земля-земля» и партии беспилотников.

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