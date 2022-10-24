Герасимов обсудил с Милли возможное применение Украиной «грязной бомбы»

Глава Генштаба ВС Герасимов обсудил планы по применению Украиной «грязной бомбы» с Милли

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Russian Defence Ministry Press Service/Handout via Reuters

Руководитель Генштаба России ВС РФ Валерий Герасимов провел телефонный разговор с председателем комитета начальников штабов Вооруженных сил США генералом Марком Милли. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

«В ходе разговора продолжено обсуждение с американской стороной ситуации, связанной с возможным применением Украиной «грязной бомбы», — рассказали в пресс-службе.

Ранее днем Герасимов обсудил этот вопрос с начальником штаба обороны Вооруженных сил Великобритании адмиралом Энтони Рэйдэйкином.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров говорил, что Россия планирует обсудить в ООН вопрос возможной подготовки Украиной провокаций с использованием «грязной бомбы». По его словам, российская сторона располагает «конкретной информацией» касательно учреждений на Украине, в том числе научных институтов, которые обладают технологиями, позволяющими ее создать.

Министерство обороны России 24 октября привело в готовность силы и средства на случай применения Вооруженными силами Украины этого вида вооружений. Генерал-лейтенант Игорь Кириллов пояснил, что речь идет о подготовке к выполнению задач в условиях возможного радиоактивного заражения.

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