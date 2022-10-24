«Военная хроника»: под Херсоном штурмовики Су-25 ВКС РФ уничтожили две роты спецназа ВСУ

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РИА «Новости»

Telegram-канал «Военная хроника» утверждает, что российские военнослужащие ликвидировали две роты спецназа Вооруженных сил Украины во время их попытки провести разведку боем под Херсоном с использованием невоенной техники.

Сообщается, что утром 24 октября две роты 3-го и 8-го отдельных полков Сил специальных операций (ССО) Украины провели вылазку в укрепрайон российских войск в населенных пунктах Борозенское и Пятихатки, которые располагаются в 150 километрах к северо-востоку от Херсона.

По информации канала, спецназовцы задействовали три легких броневика Husky TSV, которые были переоборудованы для применения советского ПТРК «Фагот». Дополнительное подкрепление, включающее бойцов 17-го батальона территориальной обороны ВСУ, прибыли к ним на самосвалах, автобусе и пикапах, с установленными крупнокалиберными пулеметами.

По данным «Военной хроники», военные РФ обнаружили их около 5 утра при помощи беспилотника «Орлан-30» и нанесли удар по колонне украинских военных с помощью штурмовиков Су-25 Воздушно-космических сил (ВКС) России, после чего украинских военных атаковали из 152-миллиметровых пушек «Гиацинт-Б» и реактивных комплексов «Смерч».

В результате проведенных действий, утверждает канал, ликвидированы более 80 военных Украины, а также порядка десяти единиц техники, включая гражданские машины и все бронеавтомобили Husky TSV.

Ранее Минобороны РФ показало работу штурмовиков Су-25 Воздушно-космических сил РФ при проведении спецоперации на Украине.

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