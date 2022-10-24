Путин выслушает 25 октября доклады Мишустина и Собянина по обеспечению нужд ВС РФ

Путин проведет 25 октября заседание Координационного совета по обеспечению нужд ВС РФ

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Гавриил Григоров/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин проведет 25 октября в онлайн-формате заседание Координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

На встрече будут обсуждены нужды и других войск, воинских формирований и органов.

Свои доклады главе государства прочтут премьер-министр Михаил Мишустин и мэр Москвы Сергей Собянин.

Ранее в Кремле ответили на вопрос о планах Путина провести переговоры с западными лидерами.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.

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