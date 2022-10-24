ФСБ сообщила о задержании в Крыму подозреваемого в финансировании нацбатальона «Крым»

Управление ФСБ России по Крыму и городу Севастополю сообщило, что гражданин Украины был задержан по подозрению в финансировании незаконного вооруженного формирования «Исламский батальон «Крым», передает ТАСС.

Ранее РИА Новости со ссылкой на крымское управления Федеральной службы безопасности России сообщило, что организатора украинского нацбатальона »Крым» Наримана Билялова, известного также как Иса Акаев, объявили в международный розыск.

В отношении гражданина Украины Наримана Билялова возбуждено уголовное дело за создание незаконного вооруженного формирования «Исламский батальон «Крым». Батальон с июня 2014 года был участником в боевых действиях против республик Донбасса, а в последнее время — против российской армии. Организатор формирования покинул Крым в марте 2014 года. В РФ ему грозит до 20 лет тюрьмы.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин.