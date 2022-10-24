В Минобороны России рассказали о последствиях обстрелов ЗАЭС Украиной

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что возможный выброс радиоактивных веществ из-за обстрелов украинской армией Запорожской атомной электростанции может накрыть все страны Европы. Об этом он рассказал на брифинге по угрозам радиационной безопасности.

Кириллов отметил, что обстрелы станции со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) изначально не вызывали опасения у мирового сообщества, так как американские специалисты ранее заявляли, что риск распространения радиации при попадании крупнокалиберных снарядов в контейнеры отработанного ядерного топлива будет минимальным, а ядерные реакторы должны выдерживать падение гражданского самолета.

«Проведенный нашими специалистами прогноз развития радиационной обстановки, впоследствии подтвержденный профильными европейскими научными организациями, показал, что выброс радиоактивных веществ затронет почти всю Европу», — сказал он.

Ранее Игорь Кириллов заявил, что Минобороны привело в готовность силы и средства на случай применения ВСУ «грязной бомбы». Он подчеркнул, что речь идет о подготовке к выполнению задач в условиях возможного радиоактивного заражения.