МО РФ: в Киеве проводят исследования с радиоактивными материалами высокой активности

close
100%
Алексей Куденко/РИА «Новости»

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что в киевском Институте ядерных исследований на реакторе ВВР-М (исследовательский пучковый водо-водяной ядерный реактор бассейнового типа) проводят исследования с использованием радиоактивных материалов высокой активности. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, на Украине, в Харьковском физико-техническом институте, функционируют экспериментальные установки, среди которых термоядерные установки «Ураган», а в Институте ядерных исследований при национальной академии наук в Киеве «на реакторе ВВР-М проводятся исследования с использованием радиоактивных материалов высокой активности».

Ранее Кириллов заявил, что ВСУ осенью 2021 года закупили более 2 тыс. дронов, предназначенных якобы для распыления пестицидов. Он отметил, что такие дроны могут двигаться беспрепятственно, на них не влияют средства радиоэлектронной борьбы.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть