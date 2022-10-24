Минобороны РФ привело в готовность силы на случай подрыва «грязной бомбы» Украиной

Министерство обороны России привело в готовность силы и средства на случай применения Вооруженными силами Украины «грязной бомбы». Об этом заявил генерал-лейтенант Игорь Кириллов, передает РИА Новости.

По его словам, речь идет о подготовке к выполнению задач в условиях возможного радиоактивного заражения.

23 октября глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу провел телефонный разговор с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом, в ходе которого довел до британского коллеги «озабоченность» насчет возможных провокаций со стороны Киева «с применением грязной бомбы».

Советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа предупредил, что применение «грязной бомбы» может многократно увеличить риск мировой ядерной войны.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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