МО РФ: Украина с помощью «грязной бомбы» планирует выставить РФ «как ядерного террориста»

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил (ВС) РФ, генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что Украина с помощью «грязной бомбы» планирует выставить Россию как ядерного террориста. Его слова на брифинге по угрозам радиационной безопасности передает РИА Новости.

Кириллов отметил, что в результате провокации с применением «грязной бомбы» Украина рассчитывает запугать местное население, увеличить поток беженцев по Европе и выставить Россию «как ядерного террориста».

По словам генерал-лейтенанта, Министерство обороны РФ имеет данные о том, что Киев может подорвать «грязную бомбу» или маломощный ядерный боеприпас, обвинив в этом Москву.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что угроза применения «грязной бомбы» со стороны Вооруженных сил Украины реальна.

23 октября глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу провел телефонный разговор с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом, в ходе которого довел до британского коллеги «озабоченность» насчет возможных провокаций со стороны Киева «с применением грязной бомбы».

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