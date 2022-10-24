МО РФ: Киев хочет замаскировать взрыв «грязной» бомбы под подрыв российского снаряда

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Reuters

В минобороны России заявили, что Киев хочет замаскировать взрыв «грязной» атомной бомбы под нештатный подрыв российского ядерного снаряда. Об этом рассказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Его слова приводит РИА Новости.

По словам Кириллова, взрыв «грязной» бомбы можно замаскировать под подрыв российского ядерного боеприпаса малой мощности с высокообогащенным ураном в качестве заряда.

«Наличие радиоактивных изотопов в воздухе будет зафиксировано впоследствии датчиками международной системы мониторинга, установленными в Европе, с последующим обвинением Российской Федерации в применении тактического ядерного оружия», — пояснил Кириллов.

Генерал-лейтенант также рассказал. что «грязная» бомба — это контейнер с радиоактивными изотопами и взрывчатым веществом. В результате взрыва контейнер разрушается, а радиоактивное вещество распыляется взрывной волной.

Ранее Кириллов говорил, что Украина с помощью «грязной бомбы» планирует выставить Россию как ядерного террориста.

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