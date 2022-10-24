Украинские СМИ сообщили о воздушной тревоге на всей территории Украины

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Воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале издания Страна.ua.

«Тревога уже по всей Украине», — сказано в публикации.

Ранее стало известно, что воздушная тревога была объявлена в Киеве. Администрация города призвала граждан в срочном порядке эвакуироваться в укрытие.

Ночью 24 октября сообщалось, что в Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Днепропетровской областях Украины была объявлена воздушная тревога.

23 октября Министерство обороны России заявляло, что Вооруженные силы РФ нанесли ряд новых ударов по системам военного управления и энергетики Украины.

ВС РФ стали наносить удары по инфраструктуре Украины 10 октября. Как заявил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима.

Ранее глава украинского Минэнерго Герман Галущенко сообщал, что с начала спецоперации России Украина лишилась 90% ветряной и половины солнечной энергетики.

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