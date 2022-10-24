Применение «грязной бомбы» многократно увеличит риск мировой ядерной войны

Советник главы «Росэнергоатом»: после «грязной» бомбы земли будут «выключены» на 30-50 лет

close
100%
United States Department of Energy

Советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что в случае применения Киевом «грязной» бомбы риск мировой ядерной войны многократно увеличится и превратится в реальную угрозу.

По словам Карчаа, «грязная» бомба приведет к радиоактивному заражению десятков тысяч людей. Территории, где будет применена «грязная» бомба, будут «выключены» из жизнедеятельности на срок до 50 лет.

«Я думаю — это моя осторожная экспертная оценка, — что речь может пойти о минимум 30-50 годах», — поделился Карчаа.

Он добавил, что на это могут повлиять множество факторов, но радиоактивного заражения не избежать. От него пострадают десятки тысяч людей.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что угроза применения «грязной бомбы» со стороны Вооруженных сил Украины реальна.

Так он прокомментировал сообщение Госдепартамента США о том, что Вашингтон, Лондон и Париж не верят предупреждению Шойгу о возможном применении украинской стороной «грязной бомбы».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть