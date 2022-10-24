В Минобороны РФ сообщили о предотвращении наступления ВСУ у Червонопоповки ЛНР

Министерство обороны России сообщает, что российские войска предотвратили попытку украинских подразделений вклиниться в оборону ВС РФ в направлении населенного пункта Червонопоповка Луганской народной республики.

Отмечается, что в результате ударами российской авиации, огнем артиллерии и обороняющихся подразделений украинские войска были остановлены и возвращены на исходные позиции. Погибли 20 военнослужащих ВСУ, также были уничтожены две боевые машины пехоты.

Ранее в ЛНР заявили, что два мирных жителя получили ранения в результате обстрела Сватово ВСУ из HIMARS.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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