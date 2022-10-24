Власти заявили об отсутствии критических разрушений после удара ВСУ в районе Каховской ГЭС

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РИА «Новости»

Глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев заявил в интервью РИА Новости, что критических разрушений после удара Вооруженных сил Украины в районе Каховской гидроэлектростанции не зафиксировано.

По его словам, есть попадания в городе и в районе ГЭС, однако станция функционирует и продолжит функционировать, сброс воды не прекращается.

Чиновник добавил, что гидроэлектростанция уже на протяжении пяти месяцев подвергается многочисленным ударам со стороны ВСУ, но при этом продолжает «держаться».

Также Леонтьев заявил, что ВСУ в несколько раз усилили интенсивность ракетных обстрелов Каховской ГЭС.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, в случае если украинские войска подорвут дамбы Каховской гидроэлектростанции, это создаст большие риски для работы энергоблоков Запорожской атомной электростанции.

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