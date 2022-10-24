Экстренные службы Херсонской области: ВСУ обстреляли Каховскую ГЭС из HIMARS

Вооруженные силы Украины обстреляли Новую Каховку из HIMARS и «Ольхи», сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы Херсонской области.

По информации агентства, всего было выпущено 19 ракет. Три из них попали по Каховской ГЭС. Станция продолжает работать, критических разрушений в результате обстрелов нет.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов говорил, в случае если украинские войска подорвут дамбы Каховской гидроэлектростанции, это создаст большие риски для работы энергоблоков Запорожской атомной электростанции.

В случае подрыва дамбы уровень воды в Каховском водохранилище снизится, и система охлаждения на Запорожской АЭС не сможет забирать требуемые объемы для охлаждения реакторов и других технологических процессов.

До этого газета Bild опубликовала карту, на которой видно, какие районы окажутся в опасности в случае подрыва дамбы Каховской гидроэлектростанции.