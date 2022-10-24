Власти Новой Каховки заявили о многократных обстрелах по Каховской ГЭС со стороны ВСУ

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РИА «Новости»

Глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев заявил в интервью РИА Новости, что Вооруженные силы Украины в несколько раз усилили интенсивность ракетных обстрелов Каховской гидроэлектростанции.

По его словам, минувшая ночь была «очень громкой и тревожной», было зафиксировано три удара, «более десяти ракет в течение первого удара».

«Утром тоже был налет... Продолжаем сброс воды (из Каховского водохранилища – ред.)», — сказал Леонтьев.

23 октября глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу провел телефонный разговор с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом, в ходе которого довел до британского коллеги «озабоченность» насчет возможных провокаций со стороны Киева «с применением грязной бомбы».

Леонтьев подчеркнул, что все предположения относительно «грязной бомбы» стоит воспринимать с высокой степенью тревожности, поскольку, по его словам, было слишком много фактов, подтверждающих «нездоровые устремления» Киева. Чиновник отметил, что имеет ввиду обстрелы Запорожской атомной электростанции и Каховской гидроэлектростанции, теракт на Крымском мосту и другие события.

Глава новокаховской администрации добавил, что украинские войска продолжают наносить ракетные удары по домам простых граждан. Согласно его заявлению, 22 октября в город прилетели три ракеты, в результате были уничтожены дома и автомобили.

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