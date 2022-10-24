Бастрыкин поручил расследовать «близкие к пыткам» условия содержания пленных на Украине

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать «близкие к пыткам» условия содержания военнопленных из Донецкой народной республики (ДНР) в Львовской области Украины. Об этом сообщает пресс-служба СК в Telegram-канале.

«Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил зафиксировать и расследовать факты совершения пыток в одном из лагерей на территории Украины», — сказано в сообщении.

По информации ведомства, военнослужащие ДНР, вернувшиеся из плена в Львовской области, рассказали о «близких к пыткам» условиях содержания в плену. Военнопленных постоянно оскорбляли, применяли к ним «физические наказания» и предоставляли «скудное» питание.

Ранее сообщалось, что Комиссия Совета по правам человека ООН по расследованию событий на Украине зафиксировала как минимум два эпизода военных преступлений против российских военнопленных со стороны Вооруженных сил Украины.

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