Маск пообещал, что не отключит Starlink на Украине

Маск: Starlink не отключат на Украине, даже если Пентагон откажется от финансирования

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Britta Pedersen/Pool/AP

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что не отключит интернет-провайдер Starlink на Украине, даже если Пентагон не захочет финансировать проект.

Ранее министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что Маск еще до начала обсуждения вопроса о финансировании Starlink на украинской территории пообещал, что работа спутниковой сети в стране будет обеспечена.

«Еще до того как министерство обороны пришло с ответной реакцией, я сказал Михаилу Федорову, что SpaceX не отключит Starlink, даже если Минобороны откажется предоставлять финансирование», — написал американский миллиардер на своей странице в Twitter.

14 октября телеканал CNN сообщил, что Маск попросил Пентагон профинансировать сеть Starlink на Украине, поскольку его компания больше этого делать не будет. Однако уже на следующий день миллиардер объявил о решении продолжать оплачивать работу системы на Украине, несмотря на финансовые потери.

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