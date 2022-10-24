Глава Николаевской области Ким подтвердил повреждение линии электропередачи

Глава Николаевской областной администрации Виталий Ким сообщил в Telegram-канале, что в результате удара по Баштанской общине Николаевской области была повреждена линия электропередачи.

«Сегодня, 24 октября, в 03.40 зафиксированы обстрелы Баштанской общины, в результате чего повреждена линия электропередачи», — написал он.

23 октября Ким заявлял, что ряд объектов инфраструктуры в регионе был поврежден после ударов беспилотниками. По его словам, в ночь на 23 октября в Шевченковской общине в результате удара дрона-камикадзе был поврежден один объект инфраструктуры и еще два — при обстрелах в Ольшанской, Галициновской и Синюхинобродской общинах Николаевской области.

С 10 октября российские Вооруженные силы наносят удары по объектам военной и энергетической инфраструктуры Украины. Путин подчеркнул, что они стали ответом на теракт на Крымском мосту, организаторами которого он назвал украинские спецслужбы, а также попыток теракта на Курской и Запорожской АЭС.