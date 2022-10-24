Власти Запорожской области не планируют вводить ограничения на передвижение жителей

Пресс-служба администрации Запорожской области сообщила в Telegram-канале об отсутствии планов по ограничению передвижения граждан в связи с военным положением, однако такие меры могут быть введены при необходимости.

«Ограничения на передвижение граждан в связи с военным положением в регионе не планируются, но могут быть введены при необходимости», — сказано в сообщении.

Власти также отметили, что в Запорожской области не будет продлена продолжительность комендантского часа.

19 октября на территории новых российских регионов – ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей – президент России Владимир Путин ввел военное положение.

Глава государства принял это решение, так как «против территориальной целостности Российской Федерации применяется вооруженная сила». Совет Федерации утвердил указ президента.

Уровень «максимального реагирования» начал действовать с полуночи 20 октября.