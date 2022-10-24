Власти Запорожской области исключили вероятность объявления мобилизации в регионе

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Администрация Запорожской области в Telegram-канале сообщила, что проведение мобилизации в регионе на фоне введения военного положения не планируется.

Как отметили местные власти, удаленный режим обучения вводить также не будут.

Кроме того, военное положение не будет влиять на соцвыплаты.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов также сообщил, что речи о полной мобилизации после объявления военного положения в регионе нет.

19 октября президент России Владимир Путин ввел военное положение в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР, ЛНР), а также в Херсонской и Запорожской областях.

В настоящее время на территории Украины продолжается специальная операция ВС РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

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Мобилизация в России
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