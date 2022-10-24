Ликвидирован боевик новой палестинской группировки «Львиное логово»

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Raneen Sawafta/Reuters

Один из главных боевиков палестинской группировки «Логово льва» погиб, попав в эпицентр взрыва бомбы в Старом городе Наблуса. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В публикации отмечается, что группировка опубликовала в своем Telegram-канале два видеоролика. На первом — некий человек крутится около стоящего у дома мотоцикла, а на втором — мотоцикл взлетает на воздух, когда мимо него проходит мужчина, похожий на Тамера аль-Килани.

Издание утверждает, что «Логово льва» предполагает, что убийство было организовано Израилем через агентов на Западном берегу.

Первая информация о группировке «Львиное логово» из Наблуса появилась лишь в сентябре, но за небольшой промежуток времени она уже успела прославиться своими акциями против израильтян, став популярной как среди палестинской молодежи, так и во всем арабском мире. На аккаунт группировки в Telegram подписаны более 200 тыс. человек.

Ранее стало известно, что армия Израиля заявила о нейтрализации четырех подозреваемых в причастности к терроризму палестинцев, которые были задержаны в ходе рейдов в районе Западного берега реки Иордан. 

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