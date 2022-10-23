Стремоусов заявил, что все атаки ВСУ на херсонском направлении отбиты

Атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на херсонском направлении отбиты. Об этом в видеообращении, размещенном в Telegram, заявил заместитель главы Херсонской области Кирилл Стремоусов.

По его словам, на вечер воскресенья на херсонском направлении «все стабильно». Чиновник указал, что, невзирая на попытки военнослужащих ВСУ прорваться на территорию региона, российские войска «все атаки отбивают».

23 октября в Минобороны РФ сообщили, что российские войска отразили все атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на направлениях населенных пунктов Брускинское, Пятихатка, Кошара, Суханово и Ищенка Херсонской области, а также поразили более 90 украинских военных.

Ранее Стремоусов заявлял, что Херсон станет «крепостью», которую войска будут оборонять «до последнего».

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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Операция на Украине
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