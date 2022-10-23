Названа сумма, которую будут получать все мобилизованные

«Объясняем.рф»: мобилизованные будут получать не менее 195 тыс. рублей в месяц

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Все военнослужащие, призванные по мобилизации для участия в спецоперации на Украине, будут получать не менее 195 тысяч рублей за календарный месяц. Об этом сообщает правительственный портал «Объясняем.рф».

Как говорится в публикации, выплаты будут осуществляться с момента зачисления в списки личного состава воинской части и вне зависимости от места ее нахождения, в том числе за период подготовки и обучения военного.

Ранее президент России Владимир Путин объявил, что ежемесячное денежное довольствие призванным в рамках частичной мобилизации будет составлять не менее 195 тысяч рублей в месяц. Он подписал соответствующее поручение.

14 октября Путин сообщал, что к настоящему времени мобилизовано 222 тыс. человек из запланированных 300 тыс. По его словам, мероприятия в рамках частичной мобилизации должны завершиться в течение примерно двух недель.

При этом российский лидер отметил, что не получал предложений от Минобороны РФ увеличить количество мобилизованных.

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Мобилизация в России
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