«Росэнергоатом»: два из трех этажей гостиницы в Энергодаре разрушены обстрелом ВСУ

Советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа сообщил ТАСС, что в результате обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) были разрушены два из трех этажей гостевого дома в Энергодаре, но никто не пострадал.

По его словам, в этом доме проживал только персонал.

«По счастливой случайности сотрудники находились частично на первом этаже, частично — в подвальном помещении», — сказал Карчаа.

Ранее советник генерального директора «Росэнергоатома» заявил, что ВСУ специально нанесли удар по гостинице в Энергодаре. Он планировал остановиться там вместе с командой. О визите и его последующем переносе знали единицы.

23 октября Минобороны России также сообщило, что Вооруженные силы Украины выпустили более 30 снарядов из артиллерии по окраине Энергодара и территории, прилегающей к Запорожской АЭС.