Стремоусов: на улице Херсона произошел теракт, погиб человек

Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил РИА Новости о срабатывании самодельного взрывного устройства на одной из улиц Херсона, в результате чего один человек погиб и трое ранены.

«Произошел теракт. В результате взрыва самодельного взрывного устройства, привязанного к столбу, погиб один человек и пострадал рядом стоящий автомобиль», — сказал он.

По информации Минздрава региона, трое пострадавших в результате теракта были госпитализированы. Им оказывается необходимая медпомощь.

Ранее сообщалось, что российские правоохранители предотвратили террористический акт, который Киев готовил в отделении банка ПСБ в центре Херсона.

Уточняется, что теракт готовился в отделении банка ПСБ на проспекте Ушакова. Представитель экстренных служб отметил, что теракт мог повлечь многочисленные жертвы среди мирных жителей города.

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