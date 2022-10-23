Украинские подразделения потеряли около 70 человек в результате попыток прорвать оборону российских войск в Донецкой народной республике на Краснолиманском направлении, заявили в Минобороны РФ.

«Противник осуществил попытку прорыва усиленным мотопехотным батальоном обороны российских войск в районе населенного пункта Новосадовое Донецкой народной республики и Торского лесничества», — сообщили в ведомстве.

Однако российская авиация и артиллерия нанесли украинским войскам огневое поражение, уничтожив три боевые машины пехоты, семь бронетранспортеров и три пикапа, принадлежащих ВСУ.

ВСУ также предпринимали атаки на других направлениях, но все они были отражены союзными войсками, сообщили в Минобороны. Так, на Купянском направлении было уничтожено более 20 украинских бойцов, на Южно-Донецком — более 40, на Николаево-Криворожском направлении — свыше 90 украинских военных.

Накануне российское Министерство обороны сообщило о попытке Вооруженных сил Украины прорваться в направлении населенного пункта Куземовка Луганской народной республики, но их действия были успешно отражены российскими войсками.