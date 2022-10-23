Минобороны РФ: российские ВС уничтожили склад с горючим и нефтехранилище ВСУ

В ходе спецоперации на Украине российские военные уничтожили в Черкасской области склад горючего со 100 тыс. тонн авиационного топлива для техники ВСУ, сообщает Минобороны РФ в Telegram-канале.

Данный склад располагался в районе населенного пункта Смела Черкасской области.

Кроме того, было уничтожено нефтехранилище с дизельным топливом для ВСУ у населенного пункта Алексеевка Днепропетровской области.

По информации военного ведомства, в районах населенных пунктов Купянск-Узловой и Двуречная Харьковской области, Торское, Трифоновка Херсонской области и города Николаева Вооруженные силы РФ уничтожили пять складов боеприпасов украинских сил.

В настоящее время на Украине продолжается специальная военная операция.

Ранее в сети опубликовали видео удара новой российской ракеты класса «воздух-поверхность» под названием «Изделие-305» во время спецоперации. Ракета точно поразила цель.